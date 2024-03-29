Demir cevheri fiyatı düşmeye devam ediyor

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören Eylül ayı demir cevheri kontratı, piyasa kapanışı 10100 GMT'de yüzde 2,44 düşüşle metrik ton başına 740,0 yuan oldu.

Perşembe günü, derecelendirme kuruluşu Fitch Çin'in konut piyasası için tahminlerini düşürdü ve 2024 yılında yeni konut satışlarında yüzde 5-yüzde 10 düşüş beklediğini söyledi.

Uluslararası brokerlik şirketi FIS'in Şangay merkezli kıdemli analisti Pei Hao, "Ortalama günlük sıcak metal üretimi üç hafta üst üste 2,21 milyon ton civarında seyretti, bu da en yoğun sezondaki talebi yansıtmıyor - talep geriye çekildi," dedi.

Ülkenin en büyük özel mülk geliştiricisi Country Garden, Perşembe günü 2023 mali sonuçlarının yayınlanmasını erteledi. Bir başka büyük geliştirici olan Vanke 000002.SZ, 2023 çekirdek karında yüzde 50,6'lık bir düşüş bildirdi.

Sektör danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, Çin'in başlıca limanlarındaki toplam ithal demir cevheri stokları üst üste on dördüncü hafta artarak 28 Mart'ta 144,3 milyon tona ulaştı. Bu, Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Mysteel, Brezilya'dan yapılan ithalatın bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,8 artarak daha da yükseldiğini söyledi.

Danışmanlık şirketi Steelhome'un verilerine göre, Çin'in yüksek fırınlarındaki işletme oranları geçen hafta yüzde 0,81 arttı.