Demir cevheri fiyatlarında artış
Demir cevheri güçlü sıcak metal üretim verilerinin ardından yükseldi.
Demir cevheri vadeli fiyatları, işlemciler Çin'de yarın başlayacak tatilin öncesinde temkinli kalsa da sıcak metal üretiminde artış gösteren verilerin ardından yükseldi.
Danışmanlık şirketi Mysteel verilerine göre incelenen 247 fabrikada Çin'de günlük sıcak metal üretimi %0.1 artışla 2.49 milyon tona yükselerek Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde %0.89 yükselerek ton başına 852 yuandan (116.66 dolar) kapandı.
Singapur emtia borsasında işlem gören kontrat olan Ekim teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %0.77 artışla ton başına 117.45 dolara yükseldi.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %0.16, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %0.72 yükseldi.
Paslanmaz çelik ise %0.24 geriledi.
Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %3.3, kok vadeli fiyatları %5.99 yükseldi.