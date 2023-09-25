Demir cevheri fiyatlarında düşüş
Demir cevheri vadelileri zayıf talep ve üretim kısıtlamalarına dair kaygılarla geriledi.
Demir cevheri vadeli fiyatları, inşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemde beklentilerin altında çelik tüketimi olması, resmi tatil öncesi stoklama ve Çin'deki fabrikaların kışın üretimi kısıtlama ihtimaline ilişkin kaygılarıyla geriledi.
Çin'de 29 Eylül itibarıyla bir hafta sürecek olan resmi tatil başlayacak.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde %2.03 gerileyerek ton başına 844.5 yuandan (115.60 dolar) kapandı.
Singapur emtia borsasında işlem gören Ekim teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %3.24 düşüşle ton başına 117.25 dolara geriledi.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %1.17, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %0.8 geriledi.
Paslanmaz çelik ise %0.56 geriledi.
Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %1.11, kok vadeli fiyatları %0.78 geriledi.