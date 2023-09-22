Demir cevheri haftayı kayıpla kapatma yolunda

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları Çin'in işletmelere yönelik destek adımları haberlerinden ve Rio Tinto'nun Pilbara bölgesindeki maden sahasında çalışmaları durdurmasından destek bularak yükseldi.

Ancak, demir cevheri Çin'de zor durumdaki gayrimenkul sektörüne yönelik endişelerin sürmesiyle haftalık bazda kayıp vermeye hazırlanıyor.

Singapur borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ekim teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %2 artarak 119.80 doları gördü. Kontrat bu hafta %2'den fazla düşerek geçen hafta gördüğü altı ayın zirvelerinden geriledi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %0.6 artışla ton başına 869 yuana (119.3 dolar) çıktı.

İşlemciler, Çin'in piyasa erişimine olan engelleri kaldırmaya devam edeceği ve özel sektöre politika desteğini artıracağı haberlerini olumlu karşıladı.

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi Rio Tinto Avustralya'daki Pilbara bölgesinde büyük bir ağacın ve taşın düşerek bir kaya sığınağa zarar vermesinin ardından bölgede çalışmaları durdurduğunu açıkladı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları %0.4 gerilerken, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları %0.2, paslanmaz çelik fiyatları ise %0.6 düştü.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %1.6, kok vadeli fiyatları %0.3 geriledi.