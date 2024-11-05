Demir cevherinde 'Çin' etkisi sürdü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.48'de %2,59 artışla 791,5 yuan/ton (111,41 dolar) ile 30 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Aralık ayı demir cevheri, %1,09 artışla 105,05 dolar/ton ile 17 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Devlet medyası Xinhua'nın haberine göre, Çin'in en üst düzey yasama organının daimi komitesi dün toplantısına başlarken, Çinli milletvekilleri mevcut gizli borçların yerine yerel yönetim borç tavanlarını yükseltecek bir kabine tasarısını gözden geçirdi.

Yerel yönetim borçlarının ağır yükü yatırım ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğundan, bu durum piyasa tarafından olumlu bir işaret olarak yorumlandı.

Analistler, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin bu haftaki toplantısında mali teşvik önlemlerine ilişkin yeni ayrıntılar sunulacağına dair beklentilerin arttığını belirtti.

Çin'in hizmet faaliyetlerinin Ekim ayında son üç ayın en hızlı artışını göstermesi, imalat faaliyetlerindeki beklenmedik genişlemenin ardından genel havayı daha da güçlendirdi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %2,17 ve %2,27 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri %1,56, sıcak haddelenmiş rulo %1,6, filmaşin %0,49 yükselirken, paslanmaz çelik yatay seyretti.