Demir cevherine zayıf talep freni

Dalian'da demir cevheri vadeli kontratları, bazı yatırımcıların tatil öncesinde kar elde etmek istemesi ve tatil öncesi yeniden stoklamanın yavaşladığı ve yaklaşan çelik üretimi kesintilerinin olduğu bir ortamda talebe ilişkin endişelerin artmasıyla düşüşünü sürdürdü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, TSİ 05.05'te %1,11 düşüşle 845,5 yuan/tona (115,72 dolar) geriledi ve düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Singapur Borsası'nda Ekim ayı demir cevheri referans göstergesi, yatay seyrederek 116,2 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Analistler, çelik talebindeki zayıflama beklentilerinin dördüncü çeyrekte üretim kesintilerine ilişkin endişeleri artırdığını belirterek bunun da demir cevheri talebinin azalmasına yol açacağına işaret etti.

Dalian'da koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %2,6 ve %2,68 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,7, sıcak haddelenmiş rulo %0,86, filmaşin %0,63 ve paslanmaz çelik %0,46 düştü.

Analistler, bir ankette 92 üretim şirketinin %58'inin tatil öncesinde çelik ürünlerini yeniden stoklama planının olmadığını ifade ettiğini kaydetti.

Bunun nedeninin, yılın ikinci yarısında daha az sayıda yeni altyapı projesi olması nedeniyle bu şirketlerin talep görünümü konusunda iyimser olmaması olduğunu da eklediler.