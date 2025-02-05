Demir fiyatları endişelerle geriledi

Vadeli demir cevheri kontratları, ABD ile en büyük tüketici Çin arasındaki ticaret geriliminin artacağı endişesiyle gerilerken, Çin'deki büyümenin yavaşlaması piyasa duyarlılığını azalttı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.16'da yüzde 0,62 düşüşle 804 yuan/tona (110,37 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 0,85 düşüşle 104,15 dolar/tona geriledi.

Analistler, Çin piyasaları yeniden açıldıkça ve emtialara yönelik gümrük vergilerine tepki verdikçe duyarlılığın muhtemelen zarar göreceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Çin ithalatına getirdiği yüzde 10'luk ek gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi.

Çin, ABD'nin yeni vergilerine hızlı bir yanıt olarak ABD ithalatına gümrük vergileriyle karşılık verdi ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını yeniledi.

Analistlere göre çelik üretimi hammaddeleri de odak noktasında olacak.

Pekin'in yeni önlemleri arasında çelik üretiminde önemli bir bileşen olan ABD kömürüne yüzde 15 vergi konulması da yer alıyor.

Bu arada Çin'in hizmet faaliyetleri ocak ayında daha yavaş bir hızda genişledi, ancak iş dünyası duyarlılığı iyileşti. Ülkenin fabrika faaliyetlerindeki büyümenin de benzer şekilde yavaşladığını gösterdi.

Arz tarafında, Rio Tinto dün yaptığı açıklamada, açık denizdeki iki tropik siklonun geçen ay bir siklondan zarar gören altyapıyı onarma çabalarını zorlaştırması nedeniyle iki Batı Avustralya limanından demir cevheri gemilerini temizlemeye başladığını bildirdi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,42 ve yüzde 3,35 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,36, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,7, filmaşin yüzde 0,84 düşerken, paslanmaz çelik yüzde 1 değer kazandı.