Goldman, OPEC+'dan petrol arzını arttırmasını bekliyor

Çin'de COVİD önlemlerinin kaldırılmasının ardından, akaryakıt talebinin artacağını ve diğer üreticilerin sabit arzının bu yılın ikinci yarısında petrol piyasasını açığa iteceğini düşünen Goldman Sachs analistleri, Haziran toplantısında OPEC+'nın üretim kesitisini tersine çevirmesini ve arzı arttırmasını bekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) ve Rusya gibi diğer üreticileri içeren OPEC+, Ekim ayında petrol üretim hedeflerini 2023'ün sonuna kadar günde 2 milyon varil düşürme konusunda anlaşmıştı.

"Varil başına 100 dolar"

Banka, yayınladığı bir notta, OPEC'in üretimi yılın ikinci yarısında günde 1 milyon varil artıracağını varsayarsak, petrol fiyatlarının Aralık ayına kadar kademeli olarak varil başına 100 dolara yükselmesini beklediğini belirtti.

Bununla birlikte, OPEC politikasını değiştirmezse, Brent'in Aralık ayında varil başına 107 dolara ulaşacağı ve bundan sonra da yükselmeye devam edeceği belirtildi.