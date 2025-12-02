Gümüşte ralli sonrası uyarı!

İsviçre merkezli banka Julius Baer, ekim sonundaki dip seviyelerinden bu yana yüzde 20’den fazla yükselen gümüş fiyatlarının ilk kez 1979’dan beri ikiye katlanabileceğini belirtti.

Bankanın Yeni Nesil Araştırma Başkanı Carsten Menke, yükselişi tetikleyen unsurlar arasında gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine eklenmesini ve ABD’de faiz indirimi beklentilerindeki artışı gösterdi.

Menke, birçok piyasa katılımcısının gümüşün kritik mineraller listesine alınmasının yapısal arz açığı riskini desteklediğini düşünmesine karşın, güneş enerjisi sektöründen gelen gümüş talebindeki artışın zayıfladığını söyledi.

Öte yandan, olası bir Fed faiz indirimine verilen fiyat tepkisinin abartılı olduğunu ifade etti. Menke’ye göre bu gelişmeler temel dinamikleri güçlendirmekten çok piyasadaki iyimserliği artırarak gümüş fiyatlarının “çok hızlı, çok fazla” yükselmesine yol açtı.

Julius Baer, gümüş için görünümünü nötre indirirken, 3 ve 12 aylık fiyat hedeflerini ons başına 56 dolara yükseltti.