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Gümüşte yükseliş 12 yılın zirvesinde!

Küresel piyasalarda parasal gevşeme başlarken, jeopolitik gerilimlerin de desteklediği altının rekorlar kırması sonrası gözler gümüşe döndü. Gümüş de yükselişe geçerken, 32,50 dolar/ons seviyesini aşarak 12 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Haber Merkezi
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Gümüşte yükseliş 12 yılın zirvesinde!
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ABD Merkez Bankası Fed’in parasal gevşeme döngüsüne 50 baz puan faiz indirimiyle girmesi ve ardından küresel merkez bankalarının da faiz indirimlerine gitmesi varlık fiyatlamalarında etkili oluyor. Çin ekonomisindeki teşvik haberleri sonrasında emtia piyasalarında altın rekorlarla parlarken, gümüş de ışıldamaya başladı.

Altın fiyatlarında görülen birbiri ardına rekorlarla gümüş de yükselişe geçti.

Ons gümüş 32,50 doları aşarak, 12 yılın en yüksek seviyesini test etti. Gümüş fiyatlarında rekor 2011 yılında görülen 50 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yıl başından bu yana gümüş yüzde 35'in üzerinde yükselirken, altın/gümüş rasyosu da 83 seviyelerinde hareket ediyor. 

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