  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Kakao fiyatları rekor kırmaya devam ediyor
Takip Et

Kakao fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

Kakaoda üretime yönelik endişeler sürerken, fiyatlarda yükseliş sürdü, yeni rekor geldi. Yüksek maliyetlerin mevcut durumda sıkıntı çeken üreticiye daha fazla zarar vereceği endişesi de arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kakao fiyatları rekor kırmaya devam ediyor
Takip Et

New York piyasalarında kakao vadelileri rekor tazeledi.

Kakaonun ana üretim merkezi Batı Afrika'daki hasadın düşük olması, dünyada ardarda üçüncü kez arz açığı oluşmasına neden olunca, fiyatlar 2024 başlarında hızla yükselmişti.

Olumsuz hava koşulları, bölgedeki mahsulleri tehdit ederken, küresel stoklarda da düşüş yaşanınca fiyatlarda ralli yeniden hızlandı.

Emtia piyasalarında, kakaoda en aktif kontrat New York piyasalarında yüzde 4,1 artışla, ton başına 11,768 dolara çıkarken, fiyatlar yıl içinde 2 kattan fazla yükseliş gösterdi. Bu yükselişle birlikte, üreticiler de fiyat artışına gitti.

Toplam açık pozisyonların kasım ayında son on yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve azalan likiditeyle piyasadaki oynaklığın daha da artabileceği belirtiliyor.

Kakaoda tedarik zorlukları, mahsulleri azaltan hastalıklar ve çiftçi maaşlarının düşük olması da dahil olmak üzere uzun süredir devam eden sorunlar daha da arttı.

2025'de emtia piyasalarında altın talebi güçlü kalacak, kahve fiyatlarında artış hissedilecek!2025'de emtia piyasalarında altın talebi güçlü kalacak, kahve fiyatlarında artış hissedilecek!Emtia Haberleri

 

Emtia Haberleri
2025'de emtia piyasalarında altın talebi güçlü kalacak, kahve fiyatlarında artış hissedilecek!
2025'de emtia piyasalarında altın talebi güçlü kalacak, kahve fiyatlarında artış hissedilecek!
Citi'den bakır fiyatı tahmini
Citi'den bakır fiyatı tahmini
Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı
Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı
Bakır, Çin'in karışık ekonomik verileriyle düştü
Bakır, Çin'in karışık ekonomik verileriyle düştü
ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi
ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi
Kahve fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor
Kahve fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor