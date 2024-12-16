Kakao fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

New York piyasalarında kakao vadelileri rekor tazeledi.

Kakaonun ana üretim merkezi Batı Afrika'daki hasadın düşük olması, dünyada ardarda üçüncü kez arz açığı oluşmasına neden olunca, fiyatlar 2024 başlarında hızla yükselmişti.

Olumsuz hava koşulları, bölgedeki mahsulleri tehdit ederken, küresel stoklarda da düşüş yaşanınca fiyatlarda ralli yeniden hızlandı.

Emtia piyasalarında, kakaoda en aktif kontrat New York piyasalarında yüzde 4,1 artışla, ton başına 11,768 dolara çıkarken, fiyatlar yıl içinde 2 kattan fazla yükseliş gösterdi. Bu yükselişle birlikte, üreticiler de fiyat artışına gitti.

Toplam açık pozisyonların kasım ayında son on yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve azalan likiditeyle piyasadaki oynaklığın daha da artabileceği belirtiliyor.

Kakaoda tedarik zorlukları, mahsulleri azaltan hastalıklar ve çiftçi maaşlarının düşük olması da dahil olmak üzere uzun süredir devam eden sorunlar daha da arttı.