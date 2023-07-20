Maden Platformu sözcülüğüne Mehmet Yılmaz seçildi

Türkiye madencilik sektörünün çatı örgütlenmesi olan Maden Platformu’nun sözcülük koltuğuna Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz oturdu.

Madencilik sektörünün gelişmesini engelleyen çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Yeni ekonomi yönetimi ile uyumlu bir çalışma içinde bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Önündeki engeller kaldırılırsa Türkiye madencilik sektörü daha çok yatırım, üretim ve ihracat için üzerine düşeni yapacak ve ülke ekonomisinin itici gücü olacaktır.” şeklinde konuştu.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 18 birlik ve derneğin oluşturduğu Maden Platformu, 14 Temmuz 2023 tarihinde Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği’nin (TÜMMER) Ankara’daki merkezinde toplandı. Maden Platformu’nun sözcülüğüne AMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın seçildiği toplantıda, sektörün gündemindeki önemli konular da masaya yatırıldı.

‘Sektörel sorunların çözüm adresi’

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, Türkiye madencilik sektörünün ortak sesi olma hedefiyle yola çıkan Maden Platformu’nun kısa sürede kamu otoritesi tarafından itibar gören önemli bir yapı haline dönüştüğüne dikkat çekti. Platformun önceki dönemde sözcülüğünü yürüten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya’ya yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Yılmaz, “Geçmiş dönemde sektörümüz adına çok önemli işlere imza atıldı. Biz de bu yeni dönemde kurumsal yapıyı güçlendirerek, Platformumuzu ‘sektörel sorunların çözüm adresi’ olarak konumlandıracağız. Bu çatı altında tek ve güçlü bir ses oluşturarak Türkiye madenciliğini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Madencilik sektörünün gelişmesini engelleyen çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Türkiye, bir süredir yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle ilerlemeye çalışıyor. Sektör olarak biz de tam olarak bu stratejiye uyumlu adımlar atmayı arzu ediyoruz. Ancak bunu yapabilmemizin önünde bazı engeller ve çözüm bekleyen çok ciddi problemler var. Yeni ekonomi yönetimi ile uyumlu bir çalışma içinde bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Önündeki engeller kaldırılırsa Türkiye madencilik sektörü daha çok yatırım, üretim ve ihracat için üzerine düşeni yapacak ve ülke ekonomisinin itici gücü olacaktır.” şeklinde konuştu.