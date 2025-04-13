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MAPEG, üç adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), üç adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti.

Haber Merkezi
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MAPEG, üç adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti
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MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Arar Petrol AŞ'nin Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerin için yaptığı petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelendi; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verildi.

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