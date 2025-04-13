MAPEG, üç adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Arar Petrol AŞ'nin Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerin için yaptığı petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelendi; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verildi.