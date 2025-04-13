MAPEG, üç adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), üç adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Arar Petrol AŞ'nin Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerin için yaptığı petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelendi; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verildi.
Emtia Haberleri