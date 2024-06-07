Navlun fiyatlarında aylık artış yüzde 75’e ulaştı

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 6 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 12 daha arttı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 4 bin 226 dolardan 4 bin 716 dolara yükseldi.

Böylece 2 Mayıs haftasında 2 bin 706 dolar seviyesinden bugüne kadar yükseliş yüzde 74,3'e ulaştı. Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 181 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 384 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 730 doların 654 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların ise yüzde 232 yukarısında bulunuyor. Bugün açıklanan Çin ihracatında artış devam etti ve yüzde 7,6 ile piyasa beklentisi olan yüzde 4,8'in üzerine çıkıldı.

Rotterdam-Shanghai hattında yüzde 5 düştü

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 14 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında yüzde 5 düşüş yaşandı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 5.270 dolardan 6.032 dolara çıkarken, Rotterdam-Shanghai'de 677 dolardan 642 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 11 artışla 5 bin 390 dolardan 5 bin 975 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı değişmeyerek 695 dolar seviyesinde kaldı.

Shanghai-New York hattında artış yüzde 6 oldu ve fiyatlar 6 bin 835 dolardan 7 bin 214 dolara kadar yükseldi. Ters yönde ise sınırlı bir değişimle 628 dolardan 626 dolara gelindi.