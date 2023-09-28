Ons altın fiyatları 6 ayın dibinde

ABD dolarının güçlenmesi ve Hazine kağıdı getirilerindeki yükseliş ons altını 6 ayın en düşük seviyesine getirdi.

Ons altın bu sabah 13 Mart'tan bu yana ilk kez 1873,63 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,04 artışla 1874,36 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ons altının 1873 dolar seviyesinde istikrar kazanmasını bekliyorlar. Bugün için direnç seviyesi 1886 dolar. 1873 doların aşağı kırılması halinde ise 1864 dolara kadar geri çekilme bekleniyor.