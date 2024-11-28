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OPEC+ kritik karar toplantısı ertelendi

OPEC+ petrol üretim stratejisine karar vereceği toplantıyı 5 Aralık'a erteledi.

Haber Merkezi
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OPEC+ kritik karar toplantısı ertelendi
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CNBC'ye bilgi veren iki delegeye göre, OPEC+ petrol ittifakı, ham petrol üretim stratejisinin sonraki adımlarına karar vermek üzere yapacağı toplantıyı 5 Aralık'a erteledi.

Kaynaklar, görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden (OPEC+) oluşan koalisyonun başlangıçta 1 Aralık'ta toplanması planlanıyordu. Üyeler gelecek hafta bir araya gelecekler.

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