OPEC küresel petrol talebi tahminini aşağı çekti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2025 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini mart ayında aşağı yönlü revize etti. Şubat ayı raporunda küresel petrol talebinin 2025 yılında günlük 1,45 milyon varil olacağını öngören OPEC, bu tahminini 1,3 milyon varile indirdi.

OPEC, günlük ortalama ortalama talebi için tahminini 105,2 milyon varilden 105,05 milyon varile düşürdü.

OPEC, 2026 yılı içir küresel petrol talebi büyüme tahminini de 1,43 milyon varilden 1,28 milyon varile indirdi. Günlük ortalama talebin 106,33 milyon varil olacağını öngördü.

Mart ayında OPEC üyelerinin toplam ham petrol üretimi bir önceki aya göre 781 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC+'nın diğer üyelerinin toplam üretimi ise 41 bin varil artarak 14 milyon 244 bin varileyükseldi.

OPEC+'nın toplam üretimi mart ayında 37 bin varil düşüşle 41 milyon 205 bin varil/güne geriledi.