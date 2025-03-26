Petrol fiyatları arz endişeleri ile yükseldi
Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela ve İran petrol ihracatını sınırlama çabalarını artırmasının yarattığı arz endişeleri ile yükseldi.
ICE'de Brent ham petrolünün varil fiyatı 20 sent ya da yüzde 0,3 değer kazanarak varil başına 73,22 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas ham petrolü 21 sent ya da yüzde 0,3 artışla varil başına 69,21 dolardan işlem görüyor.
Phillip Nova'da kıdemli piyasa analisti olan Priyanka Sachdeva, “Ham petrol fiyatları, Trump'ın Venezuela petrolüne yönelik yaptırımlarının arz yönlü endişeleri artırmasının ardından yükseliş eğilimini koruyor” dedi.