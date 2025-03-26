Moody's'ten Trump ve ABD'ye uyarı

Moody's, yatırımcılara yaptığı açıklamada, Trump’ın gümrük tarifelerinin iş yatırımları üzerinde baskı oluşturacağını, tüketici güvenini sarsacağını ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarını kısıtlayacağını vurguladı.

Kuruluş, ABD'nin devlet borcunun son 20 yılda önemli ölçüde daha kırılgan hale geldiğini ve yüksek kredi notuna sahip diğer ülkelerle kıyaslandığında daha olumsuz bir tablo çizdiğini kaydetti.

ABD'nin dünya rezerv para birimine sahip olması nedeniyle hazine tahvillerine yoğun bir talep olduğunu kabul eden Moody’s, buna rağmen artan mali açıkların ve borç ödeme kapasitesindeki zayıflamanın ülkenin ekonomik gücüne olan güveni azalttığını ifade etti.

Açıklamada, "Uzun süre devam eden yüksek gümrük tarifelerinin olumsuz kredi etkisi, finanse edilmeyen vergi indirimleri ve ekonomik belirsizliklerle birleştiğinde, ABD'nin bütçe açıklarını telafi etme yetisini zayıflatıyor" ifadelerine yer verildi.

Açık ve borç yükü giderek artıyor

Moody’s, artan faiz ödemeleri ve sağlık harcamaları nedeniyle ABD'nin bütçe açığının önümüzdeki on yıl içinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 6,3’ünden yüzde 8,5’ine çıkacağını öngördü. Ayrıca, Beyaz Saray’ın değişen ekonomi politikalarının oluşturduğu belirsizlik ortamının, Fed’in bu yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapmasını zorlaştıracağı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ABD'nin genişleyen bütçe açığı ve artan borç yükü nedeniyle artık “olağanüstü ekonomik gücüne” eskisi kadar güvenemeyeceği uyarısında bulundu.