Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor!

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a uyguladığı yeni yaptırımlar ve küresel rafinaj marjlarının güçlü kalması nedeniyle bugün de yükselişini sürdürüyor. ICE'de vadeli Brent petrolün varil fiyatı 74,84 dolara, NYMEX'te Batı Teksas petrolü ise 70,83 dolara kadar çıktı.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, “ABD'nin İran'a getirdiği yeni yaptırımlar ve Irak Petrol Bakanı'nın arz fazlasını dizginleme taahhüdü, petrol fiyatlarına kısa vadede destek verebilir” dedi. ABD, pazartesi günü İran petrolünün taşınmasında rol oynayan 30'dan fazla broker, tanker operatörü ve nakliye şirketine yaptırım uyguladı.

Fed beklentileri ve ticaret politikalarının etkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz indirimi yapacağına dair beklentiler de petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Uzmanlar, düşüek faizlerin zayıflayan dolar ve artan ekonomik aktiviteyle petrol talebini artırabileceğini vurguluyor.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Petrol fiyatlarını yukarı taşıyabilecek net talep faktörleri mart ortasında, Çin'in yeni teşvik politikalarını açıklamasıyla daha net ortaya çıkabilir” dedi.

Irak petrolü ve Ceyhan Limanı Anlaşması

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu. Bakan Hayyan Abdulgani, boru hattının hazır olduğunu ve ihracatın önümüzdeki iki gün içinde yeniden başlamasını umduklarını belirtti. Uzmanlar, bu gelişmenin küresel petrol arzını artırarak fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Jeopolitik riskler ve piyasa beklentileri

Rusya-Ukrayna Savaşının barış anlaşmasıyla sona ereceğine dair beklentiler, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan bir unsur oldu. Trump, Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansı'nda, “Başkan Putin ile konuştum, bu savaş bitmeli” diyerek barış çağrısında bulundu.

Teknik açıdan, Brent petrolde 76,66 dolar direnci ve 73,68 dolar desteği yakından izleniyor. Uzmanlar, piyasaların cuma günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandığını, bu verinin Fed'in faiz politikaları üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Bu gelişmelere paralel olarak, Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.11 itibarıyla 74,60 dolar, Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 71 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol piyasalarında hareketliliğin, jeopolitik gelişmelere ve makroekonomik verilere bağlı olarak devam etmesi bekleniyor.