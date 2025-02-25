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ABD'nin petrol vergisi tüketiciye pahalıya patlayabilir!

Goldman Sachs, ABD'nin petrol ithalatına getireceği olası bir gümrük vergisinin tüketicilere faturasının 22 milyar dolar olacağını hesapladı.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol vergisi tüketiciye pahalıya patlayabilir!
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Goldman Sachs Group Inc'e göre, ABD'nin petrol ithalatına getireceği olası bir gümrük vergisi, tüketicilere 22 milyar dolarlık bir fatura çıkaracak.

Callum Bruce'un da aralarında bulunduğu analistlere göre, Trump yönetimi tarafından Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalat da dahil olmak üzere gündeme getirilen olası bir vergi, hane başına 170 dolara eşdeğer bir maliyet anlamına geliyor.

Goldman Sachs analistleri, "ABD'nin ürettiği hafif petrol ile birçok ABD rafinerisinin talep ettiği ağır petrol arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ABD'nin ham petrole uygulayacağı yüzde 10'luk bir gümrük vergisinin ABD üretimini önemli ölçüde artırmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Bu arada, yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uygulanması halinde ortalama perakende benzin fiyatlarının galon başına 7 sent artabileceğini belirttiler.

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