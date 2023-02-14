Vadeli altın ithalatına geçici durdurma kararı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için mal mukabili (vadeli) altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulması için karar alınacağı belirtildi.

Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde giderek artan ve cari açık üzerinde olumsuz etkileri gözlenen altın ithalatını düşürmek için bir süre önce çalışma başlattı.

Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen çalışma ile mal mukabili altın yani malların doğrudan ithalatçıya gönderildiği ve mal bedelinin önceden belirlenen vadede ödendiği yöntemle yapılan altın ithalatı bir süreliğine tamamen durdurulacak.