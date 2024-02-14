14 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, dün açıklanan ve piyasa beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası sert geriledi ve bugünkü işlemlerde de kayıplarını sürdürüyor. Ons altın 1988 dolara kadar gerilerken, gram altın ise en düşük 1963 lirayı gördü. Böylelikle ons altın 2 ayın, gram altın ise 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Ons altın kritik ve psikolojik seviye olan 2000 doların altında hareket ederken, saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1992 lirada bulundu.

Ons altına paralel hareket eden gram altın fiyatı, şu dakikalarda 0,10 yükselişle 1968 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.219,49 lira

Gram altın 2.052,04 lira

Yarım altın 6.438,99 lira

Gremse altın 33.909,00 liradan el değiştiriyor.