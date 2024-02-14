Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,7298 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,7385 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,7446 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 30,7405 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,8770 TL'ye kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.