ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde geriledi
ABD'de fabrika siparişleri, şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya oranla yüzde 0,7 azaldı.
Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Art arda 2 aydır azalış gösteren fabrika siparişleri, ocakta da yüzde 2,1 düşmüştü.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1 ve dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,4 azaldı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.