ABD'de piyasalar, Trump'ın Hazine Bakanlığına Bessent'i aday göstermesini olumlu karşıladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi ülke ekonomisi için olumlu yorumlandı.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te devralacak Trump, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyururken, dünyanın en büyük ekonomisinin hazinesinin başına kimi getireceğini açıkladı.

Trump, birçok ismin gündeme geldiği Hazine Bakanlığı için Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, Bessent'in, dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından, jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak büyük saygı gördüğünü belirtti.

Bessent'in hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğuna işaret eden Trump, Bessent'in "Önce Amerika" gündeminin güçlü bir savunucusu olduğunu vurguladı.

Trump, Bessent'in, ABD'yi yeni bir "Altın Çağ"a taşımasına yardımcı olacağını kaydederek, ülkenin rekabet gücünü artırmak, adil olmayan ticaret dengesizliklerini ortadan kaldırmak ve büyümeyi önceliklendiren bir ekonomi yaratmak için politikalarını destekleyeceğini aktardı.

Önceliği, Trump'ın vergi indirimi vaatlerini yerine getirmek olacak

Yatırım danışmanlık hizmeti veren Key Square Group'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Bessent, aday gösterilmesinin ardından The Wall Street Journal gazetesine verdiği ilk röportajda, politika önceliğinin, Trump'ın vergi indirimi vaatlerini yerine getirmek olacağını ifade etti.

Bunlar arasında Trump'ın ilk dönemindeki vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesi ve bahşişler, sosyal güvenlik yardımlarıyla fazla mesai ücretleri üzerindeki vergilerin kaldırılması yer alıyor.

Bessent, gümrük tarifelerini yürürlüğe koymak ve harcamaları kısmanın da doların rezerv para birimi statüsünü korumak gibi odak noktalarından biri olacağını aktardı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump'ın bu görev için yarışan adaylar arasından Bessent'i seçmesinin nedeni, yönetimin politikalarını yürütme konusunda diğer adaylardan daha fazla güven duyması oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde Bessent'in Trump'a, "3-3-3" politikasını izlemesini tavsiye ettiği belirtilirken, bu politikanın, 2028'e kadar bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranını yüzde 3'e indirmeyi, deregülasyon ve diğer büyüme yanlısı politikalar aracılığıyla GSYH büyümesini yüzde 3'e çıkarmayı ve enerji üretimini günde ilave 3 milyon varil petrol veya eş değerine çıkarmayı öngördüğü kaydedildi.

"3-3-3" politikasının, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Japonya ekonomisini durgunluk ve kalıcı deflasyondan kurtarmayı amaçlayan mali teşvik ve yapısal reformların yanı sıra agresif para politikasını da içeren "3 ok" politikasından esinlendiği aktarıldı.

Piyasalarda pozitif bir hava yarattı

Trump'ın ABD Hazine Bakanlığına Bessent'i aday göstermesi, piyasa tarafından da olumlu yorumlandı.

Pay piyasaları, Bessent'in adaylığının açıklanmasının ardından haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, Dow Jones endeksi dün 400 puanın üzerinde değer kazandı, yüzde 0,99 artarak kapanışta rekor tazeledi. S&P 500 endeksi dün yüzde 0,30, Nasdaq endeksi de yüzde 0,27 yükseldi.

Trump'ın, zaferinin ardından ekonomi ve büyük şirketler için genel olarak olumlu olarak değerlendirilen politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatabileceği beklentileriyle yükselen tahvil faizleri, Bessent'in Hazine Bakanlığına aday gösterilmesi sonrası geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 14 baz puandan fazla düşerek yüzde 4,27'ye indi.

Bessent'in adaylığının, Trump'ın agresif politikalarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle dolar endeksi ise iki yılın en yüksek seviyelerinden gerileyerek 106,8'e indi.

Trump'ın agresif politikalarını yumuşatabilir

Analistler, politika önceliğinin Trump'ın vergi indirimi vaatlerini yerine getirmek olacağını söyleyen Bessent'in hükümet harcamaları konusunda sert, gümrük tarifeleri konusunda ise daha dengeli görüldüğünü belirtti.

Bessent'in hisse senedi piyasasını destekleyecek biri olduğunu dile getiren analistler, piyasa dostu görüşlere sahip Bessent'in, Trump'ın agresif politika girişimlerini yumuşatabilecek biri olarak görüldüğünü aktardı.

Yatırımcılar, Trump'ın uygulamaya koymayı planladığı tarifelerin enflasyona yol açabileceğinden endişe ederken, Bessent'in, tarifelerin "kademeli olarak" uygulanmasını savunduğu kaydediliyor.

Soros'un baş yatırım sorumlusuydu

1962'de South Carolina'da doğan Bessent, lisans eğitimini 1984'te siyaset bilimi alanında Yale Üniversitesi'nde tamamladı.

Mezun olduktan sonra özel yatırım bankalarından Brown Brothers Harriman ve yatırım yönetimi hizmeti veren Kynikos Associates gibi şirketlerde çalışan Bessent, 1991'de Amerikalı milyarder George Soros'un, Soros Fund Management şirketinde çalışmaya başladı.

Soros Fund Management'ın Londra ofisinde bir dönem yöneticilik yapan Bessent, 2011'den 2015'e kadar olan süreçte şirkette baş yatırım sorumlusu olarak görev aldı.

Bessent, Soros Fund Management'ın Londra ofisinin başındayken, 1992'de İngiliz sterlinine karşı aldığı pozisyonla şirketin 1 milyar dolardan fazla kar elde etmesini sağladı.

2006'dan 2010'a kadar Yale Üniversitesi'nde ekonomi tarihi dersleri veren Bessent, 2015 yılında Michael Germino ile yatırım danışmanlığı hizmeti veren Key Square Capital Management'ı kurdu.

Scott Bessent'in göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor. Senato'nun onayını alarak Hazine Bakanı olması halinde Bessent, maliye politikalarının oluşturulmasından ve izlenmesinden, yaptırımların uygulanmasından ve trilyonlarca dolarlık ABD devlet tahvilinin satışının denetiminden sorumlu olacak.