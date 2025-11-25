Altın 10 günün zirvesinde: İşte 25 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın fiyatı 5.656 TL ve ons fiyatı 4.145 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York FED Başkanı Williams’ın “güvercin” açıklamaları sonrası, FED Guvernörü Waller da faiz indirimi talep etti. Geçtiğimiz hafta yüzde 40’a kadar düşen faiz indirimi beklentileri, bu hafta yüzde 80’i geçti.

Bu gelişmeler altına olan talebi artırarak fiyatlarda yükselişe yol açıyor. Dün yapılan işlemlerde ons altın yüzde 1,7 değer kazanırken, gram altın da son 10 günün en yüksek seviyesine doğru bir yükseliş gösterdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 25 Kasım 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.656,87 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.578,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.155,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.508,02 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.158,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.057,69 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.143,42 dolar