Altın 7 haftanın zirvesinden uzaklaşıyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, dün önce Avrupa borsalarında yaşanan ve sonrasında küresel piyasalara yayılan ‘Credit Suisse krizi’yle beraber güvenli liman desteğiyle 1937 dolara kadar yükselerek 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Sarı maden bugünkü işlemlerde zirveden uzaklaşırken, dünkü kapanışına göre daha yatay bir seyir izliyor.

Ons altın, bugün en yüksek 1924 doları, en düşük ise 1907 doları görürken, saat 12:38 itibarıyla yüzde 0,03 oranında yükselişle 1919 dolarda hareket ediyor.

Gram altında yatay seyir

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 azalışla 1171 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,16 artışla 1173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1920 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 790 liradan satılıyor.

ECB’den gelecek açıklamalar kritik olacak

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.