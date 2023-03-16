"Credit Suisse UBS'ye satılabilir"

Amerikalı ünlü yatırım bankası JPMorgan tarafından yayımlanan bir nota göre, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasının ardından adı sık sık başka bir iflas iddilarıyla anılan Credit Suisse için en muhtemel senaryo, bankanın başka bir İsviçre bankası olan ve dünyanın en büyük menkul kıymet yöneticilerinden biri olan UBS'ye satılması.

Banka tarafından yayımlanan nota göre Credit Suisse'nin içinde bulunduğu kötü durum, yatırım bankacılığı stratejisi ve bu bankalara yönelik imtiyazlarla ilgili, piyasada güven sorun yaratacak. Bu nedenle bu güven sorununun giderilmesi için bankanın UBS tarafından satın alınması en muhtemel senaryo.

Beklentilerin ardından, UBS hisseleri İsviçre borsası açılış öncesi işlemlerde yüzde 4,4 yükseldi