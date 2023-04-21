Altın, belirsizliklerle baskı altında!
Altın fiyatları, majör merkez bankalarının para politikasına yönelik belirsizliklerle baskı altında kalmayı sürdürürken; haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 2000 doların altında işlem görüyor. Gram altın ise ons altına bağlı hareketine devam ediyor.
Küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler altının ons fiyatında oynaklığı artırmayı sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin ise güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi.
Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 1982 dolara kadar gerilerken, en yüksek 2005 doları gördü. Sarı maden, saat 12.11 itibarıyla yüzde 0,91 oranında düşüşle 1986 dolarda işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminde majör Fed’in faiz artırım politikasına yönelik beklentilerle doların dünyada güçlenmesi etkili oluyor.
Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1990 dolar destek, 2040 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.
Gram altında düşüş
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,93 azalarak 1238 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2030 lira, Cumhuriyet altını da 8240 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.251 liradan tamamlamıştı.