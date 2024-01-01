Altın fiyatları dar bantta ilerliyor: 1 Ocak altın fiyatları

Ons altın fiyatı, yılbaşı tatili sebebiyle hacimsiz işlemlerin olduğu bugün en yüksek 2063 doları görürken, dar bantta hareket ediyor.

Ons altın, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, en yüksek 1961 lirayı görürken, saat 17.59 itibarıyla yüzde 0,24 kayıpla 1956 liradan alıcı buldu.

Gram altın, 2023 yılının son işlem gününde tarihi zirvesini 1983 liraya çıkarmıştı.