Dolar, 29,52 TL'ye kadar yükseldi: 1 Ocak güncel dolar fiyatları
Dolar fiyatları, yılbaşı tatili sebebiyle hacimsiz işlemlerde 29,5290 TL'ye kadar yükselirken; Euro fiyatları ise 32 TL'nin üzerindeki hareketine devam ediyor.
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Dolar fiyatları, 2023'ü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde son işlemlerde 29,55 TL'den tamamlarken; yılın ilk günü yılbaşı tatili sebebiyle dar bantta işlem görüyor. 29,5290 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,26 düşüşle 29,5066 TL'den işlem gördü.
Euro fiyatları da sığ piyasada 32,7430 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,48 primle 32,7434 TL'de hareket ediyor.