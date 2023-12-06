Altın fiyatları için ‘kritik cuma’: Yön belirleyici olacak

Şenay ZEREN

Ekim ayında 1810 dolara kadar geri çekilen ons altın fiyatı, İsrail-Filistin arasında yaşanan gerginlikle yönünü yukarı çevirdi ve beklentilerden hızlı gerileyen ABD enflasyon verisiyle yükselişini hızlandırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen mesajlar da fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, Fed Başkanı Jerome Powell cuma günkü açıklamasında, gerekmesi halinde faiz artırımlarına devam edebilecekleri uyarısında bulundu ve aşırı sıkılaşma risklerinin de yavaş yavaş azaldığını ifade etti. Bütün bu gelişmeler altın fiyatlarına rekor getirirken, ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini pazartesi günü 2148 dolara taşıdı. Buradan kâr satışlarıyla karşılan sarı maden, 2009 dolara kadar geriledi. Öte yandan, ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı ise, yine pazartesi günü rekor seviyesini 1997 liraya taşıdı.

Şimdi ise gözler, cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde. Tarım dışı istihdamı, haftanın en önemli verisi olurken; sürpriz gelmesi halinde piyasalarda oynaklığın artması ve veriye göre yön bulması bekleniyor. ABD kasım ayı tarım dışı istihdam verisi cuma günü Türkiye saatine göre (TSİ) 16.30'da açıklanacak. Önemli verinin 180 bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Önemli veriye altın fiyatları ne tepki verebilir?

Tarım dışı istihdamı, Fed’in para politikasında yol haritasına karar verirken, izlediği en önemli verilerden biri olduğu için kritik önemde bulunuyor.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in sıkılaşma politikasını sürdürebilmek için alan tanıyabilir. Bu da doların güçlendirmesine, ABD tahvil faizlerinin yükselmesine ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının baskılanmasına yol açabilir. Tam tersi bir durumda yani verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla Fed'in şahin politikalarının sonuna geldiği beklentileri daha da güçlenir ve altın fiyatları yükselişini hızlandırabilir.

Fed’in 2024’te izleyeceği politikaya ilişkin beklentiler şekillendirecek

Samet Zağlı - Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü

Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, piyasaya ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin önemli bir fikir verecek. Bu da, Fed’in 2024 yılı içinde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirecek.

Düşük bir tarım dışı istihdam rakamı görmemiz durumunda, yatırımcılarda oluşacak ‘Fed faiz indirimlerinin yakın olduğu’ çıkarımıyla birlikte, altın fiyatlarında yukarı yönlü trendin devamını görebiliriz.

Beklenenden yüksek bir rakam görmemiz durumunda ise, faiz indirim olasılığının azalmasından ötürü, altın fiyatlarında geri çekilmeler mümkün.

Altın fiyatları üzerinde olası senaryolar

Muammer Demir - ALB Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Fed’in 12-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği yılın son toplantısı öncesinde açıklanacak olan tarım dışı istihdam (TDİ) veri setinin önem derecesinin daha da arttığını söyleyebiliriz. Banka, eylül ayında yayımladığı ekonomik projeksiyonlarında, 2023 yılsonu için işsizlik oranını yüzde 3,8 olarak öngörmüştü. Haziran ayında yayımlanan projeksiyonlarda ise işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,1 idi. Bankanın gerçekleştireceği yılın son toplantısı ardından, hem karar metni hem de ekonomik projeksiyonlar yayımlanacak. Bankanın uyguladığı faiz patikasına yönelik son dönemde komite üyeleri arasında fikir ayrılıkları görülse de Başkan Powell’ın yaptığı açıklamalarda şahin duruşun devam ettiği izleniyor. Bu bağlamda, bankanın faiz patikasına yönelik yaklaşımı önemle takip edilecektir. Ekonomik projeksiyonlar içerisinde işsizlik oranına yönelik son 3 seneyi kapsayan banka politika yapıcıları tahminlerinin medyan beklentileri takibimizde olacak.

Verinin içerisinde diğer göstergeler hariç tutulduğunda, sadece tarım dışı istihdamın gelişimi, ons altın üzerinde kısa vadede oynaklığın artmasına neden olduğu görülüyor. Bu ikili arasında korelasyona bakıldığında ise, son dönemlerde ilişkinin zayıfladığı izleniyor. Dolaylı olarak bakıldığında, normal koşullarda TDİ verisinin beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi durumunda, ons altın fiyatlamaları üzerinde kısa vadede baskının bir miktar artması beklenebilirdi. Aynı koşullarda TDİ verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda ise ons altın tarafında fiyatlama davranışlarında kısa vadede toparlanma isteğini gündeme gelebilir.

Fakat açıklanacak veri setini bir bütün halinde düşündüğümüzde, yani tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar olarak bakıldığında, farklı senaryoların gündeme gelebileceği ihtimali nedeniyle piyasa oyuncularının hangi göstergeyi ilk etapta fiyatlama davranışlarına dahil edeceklerini öngörmek mümkün değil. Son dönemde, yaşanan gelişmelere bakıldığında, Orta Doğu’da devam eden belirsizlikler ve riskler, Fed’in sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaştığına yönelik artan piyasa beklentileri, Çin ekonomisinin potansiyelinin altında büyüyebileceğine dair endişeler, dünya ekonomisine yönelik stagflasyon ve resesyon algısının masada olmaya devam etmesi, fiyatlama davranışlarında ayrışmalara neden olduğu görülüyor. Bu bağlamda, son dönemde haber akışına duyarlılığın artması ile birlikte hem TDİ veri seti hem de ons altın fiyatlama davranışlarının birçok iç dinamikten etkilenmeye devam ettiğine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.