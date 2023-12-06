Altın fiyatlarına 'zayıf dolar' desteği: Gram altın, çeyrek altın satış fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatının, doların hafif gerilemesi ve beklentilerin altında açıklanan istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırmasının sonuna geldiği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseldi. Bugünkü işlemlerde 2025 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,27 primle 2024 dolarda işlem gördü.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. 1870 - 1884 lira bant aralığında hareket eden gram altın, şu sıralarda yüzde 0,43 yükselişle 1881 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 3 bin 89 liradan satılıyor.