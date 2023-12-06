Bitcoin'de yeni zirve: Yükseliş devam eder mi?

Şenay ZEREN

Bitcoin fiyatları, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanacağına dair beklentiler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin sinyaller ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine dair öngörülerle tırmanışını sürdürüyor.

Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulması, kripto paranın daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), bugünkü işlemlerde 44 bin 519 dolara kadar çıkarak, Nisan 2022 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi yeniledi. Lider kripto para birimi, saat 10.12 itibarıyla yüzde 0,44 kayıpla 43 bin 722 dolarda işlem gördü. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 14'ün üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 852 milyar dolar oldu.

Bitcoin fiyatları, Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesini 68 bin 990 dolara taşırken; zirve seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,18 oranında primle 2 bin 269 dolarda hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en yüksek 2 bin 311 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 10'a yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,63 oranında değer kazanarak 1,59 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin’de yükseliş devam eder mi?

Ali Eşelioğlu - CoinTR CEO'su

2023'ün sonlarına yaklaşırken Bitcoin, son 1.5 yılın en yüksek seviyesi olan 44 bin 500 dolara ulaşarak hızlı bir yükseliş sergiledi. Fed'in faiz politikasındaki değişiklikler ve Bitcoin Spot ETF'leri için beklenen onay gibi faktörler yükselişin ana nedenleri arasında gösteriliyor. Bu yükseliş, piyasa haberlerinin ve dinamiklerinin Bitcoin ve kripto para fiyatları üzerindeki önemli etkisini gözler önüne seriyor; yıl sonuna kadar gelebilecek olumlu haberler BTC fiyatını 48 bin dolara yükseltme potansiyeli taşırken, gelebilecek olumsuz haberlerin fiyatı bir önceki direnç - destek bölgesi olan 37 bin 800 dolar seviyelerine geriletme potansiyeli bulunuyor.

Temel analiz tarafından gelecek haberlerin yanı sıra finansal piyasalarda yıl sonunun, piyasalara likit girişi-çıkışı konusunda da her zaman önemli olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca 2024 yılında gerçekleşecek Bitcoin halving (ödül yarılanması) sürecinin, hem Bitcoin fiyatında hem de genel kripto piyasa hacminde artışa yol açması bekleniyor. Ancak, kripto piyasasının genellikle haber beklentilerini önceden fiyatlaması ve gerçekleşen olayların beklenenden daha az etkili olabilmesi nedeniyle, yatırımcıların dikkatli analiz yapmaları ve zincir üstü verileri takip etmeleri de önem taşıyor.