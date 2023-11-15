Altın fiyatları yeniden düşüşte

Altının ons fiyatı, dün beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası 1945 dolardan 1970 dolara kadar yükselirken, bugün de 1975 dolara kadar çıksa da, sonrasında negatife döndü. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişle baskılanan ons altın, saat 17.30 itibarıyla yüzde 0,34 kayıpla 1956 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1980 ve 1990 seviyeleri direnç, 1950 ve 1940 dolar destek konumunda bulunuyor.

Gram altın 1818 liraya kadar yükseldi

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. 1796 - 1820 lira arasında işlem gören gram altın, aynı dakikalarda yüzde 0,14 düşüşle 1805 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın 2 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 210 liradan satıldı.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 1807 liradan tamamlamıştı.