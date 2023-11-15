CDS priminde dikkat çeken düşüş

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul dünkü işlemlerde oldukça volatil bir seans gerçekleştirirken, günü pozitif tarafta tamamladı. Dün açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında bir yavaşlama gösteren ABD enflasyon verisi, Borsa İstanbul'daki yükselişe katkı sağladı. Önemli veri sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Uzmanlar Borsa İstanbul 100 endeksinde, aşağı yönlü hareketin devamında 7600 seviyesinin; yukarıda 7800 seviyesinin takip edileceğini belirtti.

Diğer taraftan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla 700 baz puan seviyelerinden 400 puanın altına kadar geriledi ve buradaki hareketine devam ediyor. CDS, dün 364 puana gerileyerek yaklaşık 33 ayın en düşüğünü gördü. Bugün de aynı seviyelere yakın işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da pozitif seyir

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne 0,59 artışla 7716 puandan başlarken, gün içinde 7674 - 7738 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.39 itibarıyla yüzde 0,38 yükselişle 7701 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,23 kayıp ve yüzde 0,56 kazançla hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7780 ve 7850 seviyeleri direnç, 7520 ve 7420 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsada en çok işlem gören şirketler Türk Hava Yolları, MIA Teknoloji, Reeder Teknoloji, Ereğli Demir Çelik ve TÜPRAŞ olarak sıralanıyor.

Türkiye'nin CDS'i 33 ayın en düşüğünü gördü

Dünya genelinde kredi risk primleri gerilerken; Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 364,45 baz puana inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'nin CDS primi, saat 11.19 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0,17 düşüşle 365,30 baz puanda bulundu.

Kredi risk primindeki gerileme fonlama maliyetlerini düşürürken, bu durum ülke ve şirket borçlanmalarında daha az faiz ödenmesi anlamına geliyor.

CDS puanı neden geriliyor?

Onurcan Bal - Phillip Capital Araştırma Müdürü

Seçimlerin geride kalmasının ardından enflasyonla mücadele vurgusu ve para politikasında başlayan normalleşme süreci Türkiye'ye yönelik bakış açısını iyileştirirken, CDS primlerinin de hızlı bir şekilde düşüş kaydetmesine katkı sağladı. Ekim ayında artan jeopolitik riskler CDS primlerinde yeniden 400'lü seviyelerin üzerine çıkılmasına yol açsa da son dönemde yeniden 400'ün altına doğru bir gerilemeyi takip ediyoruz.

Bu noktada TCMB'nin yılın son Enflasyon Raporu toplantısında enflasyonla mücadele vurgusunu sürdürmesi ve faiz artırımlarının devam edeceği yönlendirmesi, regülasyonlara yönelik sadeleşme adımı, jeopolitik endişelerin belirli ölçüde yatışması risk priminde düşüşleri beraberinde getirdi. Aynı zamanda küresel çapta Fed'e yönelik endişelerin yatışması ve faiz oranlarında zirvelerin görüldüğüne ilişkin güç kazanan beklentiler, ABD tahvil faizlerindeki düşüş de gelişmekte olan ülkelerin risk priminde iyileşme görüldü. Küresel risk iştahının güç kazanması da gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'nin risk primindeki iyileşmeyi destekledi.