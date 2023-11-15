Dolar ve Euro zirvesini yeniledi

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,7620 TL seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yükseğine ulaşırken, açılış sonrasında 28,6730 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü rekora ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 28,6685 TL seviyesinde hareket etti.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,6230 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,6649 TL'den başladı.

Euro da zirvesini yeniledi

Euro fiyatları da sığ piyasada 31,3120 TL'ye kadar tırmandı ve tarihi zirvesini yeniledi. Euro, aynı dakikalarda yüzde 0,21 kayıpla 31,1205 TL'de bulunuyor. Euro/TL'deki yükselişte, Euro/dolar paritesindeki tırmanış etkili oldu.

Dün açıklanan ve beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası, dolar endeksi 105 seviyenin altına gerilerken; Euro/dolar paritesi 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi şu sıralarda ise, 1,0846 seviyelerinde hareket ediyor. Dolar endeksi 104 sınırına kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında yükselişle 104,36 seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini, aynı dakikalarda 35,8257 TL'de işlem görüyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,83 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,68 seviyesinde bulunuyor.