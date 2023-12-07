Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: 7 Aralık gram altın fiyatı, çeyrek altın
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken; ons altın fiyatı 2039 dolara kadar, gram altın fiyatı ise, 1900 lira sınırına kadar yükseldi. Piyasalar için, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kritik önemde olacak. Sürpriz gelecek veriyle piyasalarda oynaklık yaşanabilir.
Altının ons fiyatı, ABD'de istihdam piyasasında soğumaya işaret eden verilerin faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağı yönünde beklentileri kuvvetlendirmesiyle yükseliyor. 2024 - 2039 dolar aralığında işlem gören ons altın, saat 17.53 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 2028 dolarda işlem gördü.
Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2060 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2020 ve 2010 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtti.
Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.
Gram altın 1900 lira sınırında
Gram altın fiyatı, 1898 liraya kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,07 yükselişle 1884 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 artışla 1883 liradan tamamlamıştı.