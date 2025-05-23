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ABD dolarında zayıflık ons altına destek vermeye devam ediyor

ABD'de bütçe açıklarına yönelik endişelerin tahvil getirileri ve doların seyrini etkilemesiyle altında yükseliş görüldü.

Haber Merkezi
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ABD dolarında zayıflık ons altına destek vermeye devam ediyor
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Trump'ın vergi indirimi ve harcama tasarısının Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya gönderilerek yasalaşma yolunda ilerlemesi yatırımcıların ABD'nin bütçe açıkları konusunda yatırımcı endişelerini ön plana çıkarmaya devam ediyor.

Bütçe açıklarından endişe eden yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşmaları tahvil getirileri yükseltirken, ABD dolarını zayıflatıyor ve bu da güvenli liman ons altına destek vermeyi sürdürüyor.

Ons altın bu sabah 3321,99 doları gördü. Şu sıralarda yüzde 0,78 artışla 3320,54 dolarda işlem görüyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Bu hafta, ticari iyimserlik yerini ABD'nin mali durumuna ilişkin endişelere bıraktı ve bunun sonucunda ABD varlıklarına yönelik tereddüt, altını yatırımcıların gözünde yeniden ön plana çıkardı. Tarife, ABD borcu ve jeopolitik (gerilim) finansal piyasaların etrafında dönmeye devam ederken altın muhtemelen 3.000 dolar seviyesinin üzerindeki yerini koruyabilir” dedi.

Analistler ons altın için bugün hedef olarak 3335 doları gösteriyorlar. Buranın aşılması halinde 3366 dolar hedeflenebilir. Destek ise 3284 ve 3253 dolarda izleniyor.

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