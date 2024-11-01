Altın alırken dikkat: Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten, kesme altın uyarısı

Deniz BİLGEN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Altın almak isteyen vatandaşları kesme altın konusunda uyaran Yıldırımtürk, “Kesme altın, 1 kilo altının merdaneden çekilmesiyle birlikte levha haline gelmiş olan altındır. Kesme altını gramı 3.150’ye alıyorsanız külçe altını 3.160’a alıyorsunuz. Aradaki 10 TL farka rağmen külçe altının güvencesi çok daha yüksek. Bu bakımdan kesme altın, fiyat olarak avantajlı olarak görülse de dezavantajları çok daha fazla. Kesme altında her yerde geçerli sertifika, damga gibi güvenlik araçları bulunmaz. Külçe altın, seri numaralıdır. Üzerinde hangi firmanın bastığı yazılıdır ve filigranlıdır, yani kayıtlıdır. Dolayısıyla piyasada alıp satmak daha kolaydır. Hatta bankaya gidip altın hesabı açabilirsiniz.” dedi.

Satışta sorun yaşanıyor

Kesme altını satmak isteyen vatandaşların çeşitli sıkıntılarla karşılaşabileceği bilgisini veren Yıldırımtürk şunları söyledi, “Kuyumcular vatandaşın getirdiği kesme altını alırken haklı olarak gerçekten 24 ayar mı, nereden alındı gibi pek çok soruyu sormak zorunda kalıyor. Hatta bazen almayabiliyor. Vatandaşlarımız, altınlarını bozdururken gramında 10 lira fazla verdiği külçe altında böyle sorunlar yaşamıyor. Külçe altını kayıtlı olduğu için sorunsuzca satabiliyor.”

Sahte altın alabilirsiniz

Kesme altın alım satımının başka riskleri de barındırdığına dikkat çeken Yıldırımtürk, “Kesme altının suiistimal edilen başka bir tarafı da var. 1 kilo gümüşü de aynı şekilde merdaneden çekip levha haline getiriyor, üzerine yaldız sürüyorlar. Levha altın gibi görünen sahte altının üzerine 24 ayar bile yazılabilir. Satın altığı sahte ürünü bozdurmak isteyen vatandaş, aldığı yere bile gitse, ‘biz böyle ürün vermedik, siz değiştirmişsiniz’ cevabıyla karşılaşabilir. Vatandaşımız altın alırken, güvenilir, sertifikalı ürünleri tercih etmeli” diye konuştu.

İşte Yıldırımtürk'ün uyarı açıklamasının tamamı...