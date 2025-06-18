Altın, Fed ve İsrail-İran geriliminin gölgesinde!

İsrail-İran çatışmasının bölgesel bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliği, ons altın fiyatını kontrol altında tutuyor. Bununla birlikte gözler bugün sona erecek Fed toplantısında alınacak kararlarda ve verilecek sinyallerde olacak.

İki ülke arasındaki çatışmanın çok uzun olmayan bir süre içinde biteceği umutları yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Bu sabah spot altın düne göre yüzde 0,2 artışla 3395,52 dolardan işlem görüyor.

ANZ yaptığı değerlendirmede, "Altın, yatırımcıların Orta Doğu'daki risk artışını takip etmesiyle dalgalandı. ABD'de perakende satışlar, konut ve sanayi üretimine ilişkin ılımlı raporlar Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi" dedi.

Analistler, 3400 doların üzerine güçlü bir hareketin gelmemesi halinde ons altın fiyatının 3372 dolar desteğini kırarak 3348 dolara kadar geri çekilebileceğini ifade ediyorlar.

Goldman Sachs, “Yapısal olarak güçlü merkez bankası alımlarının ve Fed kesintilerinin ETF varlıklarını artırmasının altın fiyatını 2025 sonuna kadar 3.700 dolar/ons'a ve 2026 ortasına kadar 4.000 dolara yükselteceği tahminimizi koruyoruz” dedi.