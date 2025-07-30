Altın Fed'i bekliyor! İşte son durum

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.07 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,18 üzerinde 4 bin 347 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 266 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 315 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 339 liradan tamamlamıştı.

Ons altın toparlanıyor

Ons altın saat 12.07 itibarıyla yüzde 0,2 artışla ons başına 3332 dolara yükseldi. Dolar endeksi dün bir ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0,1 düştü.

StoneX analisti Rhona O'Connell, "Birlikte ele alındığında altın fiyatlarını can çekişir halde tutan bir dizi özellik var. Jeopolitik olarak, gümrük tarifesi görüşmeleri ilerliyor, ancak belirsizlik devam ediyor" dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan olumlu sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.