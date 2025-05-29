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Altın fiyatı gümrük tarifelerinin iptaliyle geriledi

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu gümrük vergisi kararlarını iptal etmesinin ardından ons altın fiyatı düştü.

Haber Merkezi
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Altın fiyatı gümrük tarifelerinin iptaliyle geriledi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin iptal edilmesinin  duyurulmasının ardından 3245,65 dolara kadar düşün ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,4 düşüşle 3273,84 dolardan işlem görüyor.

ABC Refinery'den Nicholas Frappell, “Açıkçası bu en önemli haberdi ve genel olarak bakıldığında, dolar bunun üzerine bir tür ralli yaptı ve açıkçası altının düşmesine yardımcı oldu” dedi.

Ancak Frappell, uzun vadeli görünüm daha zayıf bir dolara işaret ettiği ve yakın vadede hala bazı enflasyonist baskılar olabileceği için altın piyasasının hala yükselişte olduğunu da öne sürdü.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 3243 ve 3212 doları gösterilorlar. Yukarı hareketlerde ilk direnç 3306 dolarda.

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