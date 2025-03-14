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Altın fiyatları rekor kırdı: 3 bin dolar seyri başladı, gram altın tarihi seviyesini gördü

Son dakika haberi... 'Güvenli liman' altın, gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırıyor. Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,17'lik artışla 2 bin 993,94 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının gram fiyatı 3 bin 536 lira ile rekor seviyesini gördü.

Haber Merkezi
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Altın fiyatları rekor kırdı: 3 bin dolar seyri başladı, gram altın tarihi seviyesini gördü
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Altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırıyor.

Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,17'lik artışla 2 bin 993,94 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Böylece, değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaştı.

Ons altın bu yıl 13 kez rekor tazeledi

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 373 dolar değer kazanırken, bu yıl 13 kez rekor yeniledi. Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 17 artış gösterdi.

Gram altın tarihi seviyesini gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altının fiyatı da yeni güne rekorla başladı. Altının gram fiyatı 3 bin 536 lira ile en yüksek seviyesini gördü.

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