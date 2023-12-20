Altın fiyatlarında dalgalı seyir: 20 Aralık güncel altın fiyatları

Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimine gideceği beklentilerinden destek bularak 2000 dolar seviyesinin üzerinde seyrederken; yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerini bekliyor.

Bugünkü işlemlerde 2043 dolara kadar yükselen ons altın, saat 18.00 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 2036 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2050 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2020 ve 2010 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmesinin altın talebini desteklediğini söyledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon kıskacında kalabileceğine ilişkin endişelerin yavaş yavaş fiyatlamaların dışına çıktığını aktaran analistler, tahvil faizlerinin son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesinin altının alternatif maliyetini azalttığını dile getirdi.

Gram altın 1900 liranın üzerinde

1913 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,10 kayıpla 1906 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 200, cumhuriyet altını 13 bin 50 lira seviyesinde bulunuluyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,8 yükselişle 1909 liradan tamamlamıştı.