  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altın, kar satışlarıyla geriledi
Takip Et

Altın, kar satışlarıyla geriledi

Ons altın rekor seviyelerin görülmesinin ardından kar realizasyonları ile hafif geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın, kar satışlarıyla geriledi
Takip Et

Altın fiyatları bu sabah hafif düşüş yaşadı. Yatırımcılar, önceki seansta Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve güvenli liman talebiyle kırılan rekorun ardından kar realizasyonuna yöneldi.

Dün gece geç saatlerde 4.381,38 dolara kadar yükselen ons altın, bu sabah düne göre yüzde 0,16 kayıpla 4.348,65 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Kar realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir" dedi.

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir Fed faiz indirimi ve aralıkta bir indirim daha olasılığını tamamen fiyatladı. 

Cuma günü açıklanması beklenen ve hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ABD TÜFE verisinin, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,1 artış göstermesi bekleniyor.

ABD hükümet kapanması pazartesi günü 20. gününe girerken, Senato’daki onuncu oylamada da ilerleme sağlanamadı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, kapanmanın bu hafta sona ereceğini öngördü.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

 

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
21 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Altında yükseliş sürecek mi?
Altında yükseliş sürecek mi?
Altın kayıplarını telafi ediyor: Gözler hangi verilere çevrildi?
Altın kayıplarını telafi ediyor: Gözler hangi verilere çevrildi?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
20 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Altına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldi
Altına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
19 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları