Altın, kar satışlarıyla geriledi

Altın fiyatları bu sabah hafif düşüş yaşadı. Yatırımcılar, önceki seansta Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve güvenli liman talebiyle kırılan rekorun ardından kar realizasyonuna yöneldi.

Dün gece geç saatlerde 4.381,38 dolara kadar yükselen ons altın, bu sabah düne göre yüzde 0,16 kayıpla 4.348,65 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Kar realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir" dedi.

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir Fed faiz indirimi ve aralıkta bir indirim daha olasılığını tamamen fiyatladı.

Cuma günü açıklanması beklenen ve hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ABD TÜFE verisinin, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,1 artış göstermesi bekleniyor.

ABD hükümet kapanması pazartesi günü 20. gününe girerken, Senato’daki onuncu oylamada da ilerleme sağlanamadı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, kapanmanın bu hafta sona ereceğini öngördü.