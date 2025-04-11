Altın rekorlar kırmaya devam ediyor

ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi, ABD dolarındaki zayıflık ons altına rekorlar kırdırıyor.

Ons altın Çin'in ABD mallarına gümrük vergisini Trump'a misilleme olarak yüzde 84'ten yüzde 125'e çıkarma kararı sonrası 3227,16 doları gördü.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 1,40 artışla 3220,11 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatı bu hafta yüzde 5,97 yükseldi. Ay başından bu yana yükseliş yüzde 3,10 olurken, yıl başından bu yana yükseliş yüzde 22,8 oldu.

UBS analisti Giovanni Staunovo, “Altının daha gidecek yolu olduğuna inanıyoruz- yukarı yönlü durumda, önümüzdeki aylarda 3.400-3.500 dolar/ons hedefliyoruz” dedi.

Heraeus Metals Almanya'dan Alexander Zumpfe, “Resesyon riskleri artıyor, tahvil getirileri yükseliyor ve ABD doları zayıflamaya devam ediyor- tüm bu faktörler altının krizden korunma ve enflasyon kalkanı rolünü güçlendiriyor” dedi.

Rootes Wealth Management Bağımsız Finansal Danışmanı Rob Mansfield şunları söyledi: "Herkes Trump'ın bundan sonra ne yapacağını anlamaya çalışıyor. Piyasalar belirsizlikten nefret eder ve bu nedenle en son Truth Social paylaşımına göre ya coşkulu ya da umutsuzdur. Altın, tarihi bir değer deposu olarak ün salmıştır, bu nedenle insanların altın fiyatını daha da yükseltmeye çalışması şaşırtıcı değildir"

Analistler ons altın için hedefin 3.236,70 dolar olduğunu, buranın aşılması halinde 3.246 doların üzerinin hedefleneceğini belirtiyorlar.