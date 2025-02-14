Altın zirveden uzaklaşmıyor

ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikalarının yarattığı tedirginlik yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.

Trump'ın küresel bir ticaret savaşı endişelerini körükleyen adımları ons altını yedinci haftalık kazancını elde etmeye yönlendiriyor.

Bununla birlikte çarşamba ve perşembe günü ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in bu yıl faiz indirimine gitmeyebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Ons altın bu sabah 2933,94 dolara kadar yükseldi, ancak şu sıralarda dünkü kapanışına yakın, 2929,17 dolardan işlem görüyor.

Kedia Commodities'in direktörü Ajay Kedia, bu hafta altın fiyatlarını tetikleyen en önemli unsurun, Trump'ın tarife savaşı endişeleri yaratan ve küresel ekonomileri etkileyebilecek olan karşılıklı gümrük vergileri uygulama açıklaması olduğunu söyledi.

Kedia, piyasanın biraz aşırı alım yaptığını ve bu alımların fiyat 3.000 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra bazı teknik kar realizasyonları yaratabileceğini söyledi.

Analistler, ons altının yeni rekor seviyeleri deneyebilmesi için ilk direnç olarak 2939 doları gösteriyorlar. Buranın aşılması halinde 2971 dolara kadar bir hareketin olabileceği ifade ediliyor. Destekler ise 2919 ve 2899 dolar seviyelerinde izleniyor.