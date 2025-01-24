Altın zirveye ilerliyor

ABD Başkanı Trump'ın Fed'den faiz oranlarını düşürmesini isteyeceği yönündeki söylerinin ABD dolarını zayıflatması ons altına yaradı. Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2790 dolara doğru yukarı hareketi devam ettiriyor.

Ons altın bu sabah 2777,41 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,7 artışla 2773,20 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat, son 1 haftada yüzde 2,8 ve yıl başından bu yana yüzde 5,7 yükselişi gösteriyor.

Reliance Securities'in kıdemli analisti Jigar Trivedi, “Trump'ın piyasa beklentilerinin aksine konuşmasının ardından dolar düştü. Bu düşüş, Trump'ın göreve gelmesinin ardından agresif gümrük vergileri uygulamaktan kaçınmasıyla gerçekleşti" dedi.

Trivedi, gelecek hafta “Altının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma olasılığı var ve görünüm olumlu olmaya devam ediyor” diye konuştu.

Analistlere göre, ons altın için bugün destek seviyesi 2747 dolar ve buranın üzerinde kalındıkça yukarı hareketin devam etmesi bekleniyor. İlk etapta 2798 dolar seviyesi hedeflenebilir.